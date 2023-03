Ex-boer Gerrit moet zijn huis afbreken, maar staat na rechtszaak verbaasd weer buiten: is dit echt gebeurd?

ANWB: Regen en ongelukken zorgen voor drukste ochtend­spits van het jaar

Regen, natte sneeuw, ongevallen en de gebruikelijke drukte op de weg zorgen dinsdag voor de drukste ochtendspits van het jaar. Rond 08.00 uur stond er in Nederland ruim duizend kilometer file, volgens ANWB. In Brabant is er vooral vertraging op de A2, A27 en A50.