Ex-medewerkster schiet op laatste dag pornovideo in ProRail-hoofdkantoor: ‘Nog nooit meegemaakt’

Een bizarre ontdekking voor medewerkers van ProRail: zij kwamen erachter dat er recentelijk een pornofilm is opgenomen in hun hoofdkantoor in Utrecht. De video werd gedeeld door GeenStijl. Te zien is hoe een oud-medewerkster door het iconische gebouw De Inktpot loopt en seks heeft in een kantoorruimte.

Andy Wiemer, woordvoerder bij ProRail, moest ‘even twee keer met zijn ogen knipperen’ toen hij op het artikel van GeenStijl stuitte. ,,Ik ben niet vaak sprakeloos geweest als woordvoerder. Maar vandaag was dat een ander verhaal. Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt Wiemer.

In de video, gedeeld op de pornosite xHamster, is te zien hoe een vrouw door De Inktpot loopt en seks heeft in een kantoorruimte. De vrouw is een ex-medewerkster, bevestigt Wiemer. Daarom kon ze binnenkomen in het gebouw. ,,Het gaat om een oud-medewerkster die haar toegangspasje toen nog had.” De vrouw zou op haar laatste werkdag de pornovideo hebben opgenomen.

Wiemer: ,,Het hoofdkantoor wordt momenteel verbouwd, en op de video zie je een behoorlijke stellage op een gang staan. Daaruit kunnen we afleiden dat het waarschijnlijk vrij recentelijk is opgenomen.”

Hierbij blijft

ProRail onderzoekt momenteel wat voor stappen ze gaan ondernemen tegen de oud-medewerkster. ,,Wij hebben dit ook nog nooit meegemaakt, dus we onderzoeken nu of we maatregelen treffen”, zegt Wiemer. ,,Het is in ieder geval goed om te weten dat het gaat om een oud-medewerkster die haar pasje nog had, en dat we geen beveiligingslek hebben.”

Een beetje lachen om de situatie kan Wiemer wel, moet hij toegeven. ,,Een beetje relativeren mag ook wel, hoor. Maar dit is natuurlijk niet de bedoeling: laat dat voorop staan. Ik hoop dat het hierbij blijft, qua filmpjes”, zegt de woordvoerder. ,,Binnenkort is het Open Monumentendag, dan is ons kantoor ook open voor publiek. Maar dat biedt een ander inkijkje dan dit.”

De Inktpot, waar spoorbeheerder ProRail haar onderkomen heeft, is het grootste bakstenen gebouw van Nederland en bestaat dit jaar 100 jaar. Op dit moment vindt er groot onderhoud plaats.

Volledig scherm De Inktpot in Utrecht. © ANP/Robin Utrecht

