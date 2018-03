Ex-staatssecretaris Teeven verslaafd aan leven als chauffeur Fred

Voormalig staatssecretaris Fred Teeven is totaal verknocht geraakt aan zijn nieuwe baan als buschauffeur. Ook nu hij het steeds drukker krijgt met zijn eigen onderneming, blijft hij achter het stuur zitten. En chauffeur Fred is trouwens gewoon nog een uitzendkracht.

Hee Fred! Eindelijk gebeurt het wat minder, dat Fred Teeven wordt aangesproken, als hij achter het stuur zit. ,,Mensen hebben me natuurlijk ook wel eerder gezien,’’ vertelt hij vanachter het stuur, niet van de lijnbus ditmaal, maar een campagne-exemplaar. Die is volgepakt met een lading VVD’ers, die hem natuurlijk allemaal van raad en daad voorzien voordat ze Amstelveen in gaan om campagne te voeren. ,,De premier voorop,’’ zegt Teeven. ,,Die heeft dan wel wat moeite met zijn eigen auto, van een bus besturen weet hij alles.’’

Dat is wel anders in het dagelijks leven, als hij zijn rondjes rijdt. Dan is hij gewoon chauffeur Fred. Goed het was even wennen voor zijn passagiers. Maar nu het nieuwtje er af is, verveelt het werk hem nog altijd geen moment. Sterker, Teeven is zo gek op het leven als chauffeur dat hij het blijft combineren met zijn eigen onderneming, die steeds vaker wordt ingehuurd. Druk, maar hij vindt het de moeite waard te blijven werken als uitzendkracht. ,,Ja, uitzendkracht. Niemand krijgt meteen een vast contract, ik ook niet.’’

Haha, bonnetjes

Net zoals er steeds minder verbaasd wordt gereageerd krijgt Fred als hij een kaartje afrekent ook steeds minder vaak de grap over bonnetjes voor zijn kiezen, die verwijst naar de ophef rondom geheime deals die hij maakte toen hij nog werkte voor het Openbaar Ministerie. De affaire beëindigde zijn staatssecretarisschap. ,,De grap daarover is nog maar 41.000 keer gemaakt,'' zucht hij met een stoïcijns gezicht.