Ex-vriend Jeremy (51) opgepakt voor dood Sylvia uit Apeldoorn

Woning doorzocht

De vrouw is vermoedelijk op een andere plek om het leven gebracht. De politie doet hier onderzoek naar Jeremy van E., die afgelopen week nog meermaals bij de woning van Steunenberg aan de Lange Grafte in Apeldoorn is gezien, is dinsdagochtend rond half acht aangehouden in een woning in het Utrechtse Rhenen.