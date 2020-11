Excuses helpen stationsteker Jawed S. niet, Afghaan moet 25 jaar cel in

De Afghaan reisde in augustus 2018 met de trein vanuit Duitsland, waar hij een verblijfsvergunning had, naar Amsterdam. Jawed S. (21) was woedend over de plannen die Geert Wilders toen had om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te houden in de Tweede Kamer. Om die woede te uiten stak hij op Amsterdam CS twee willekeurige aanwezigen neer, het bleken twee Amerikaanse toeristen, van Eritrese afkomst. Beiden raakten zwaargewond, een van de twee werd in zijn ruggenmerg geraakt en zit nog steeds in een rolstoel.