'Excuses voor hard verhoor verkrachte vrouw'

Plofkraak winkelcen­trum Utrecht: 'monster­knal' was tot aan Zeist te horen

8:43 De klap was tot in Kanaleneiland en zelfs tot in Zeist te horen. De schade aan woningen rondom het Smaragdplein in Utrecht was enorm na een plofkraak op een geldautomaat van de Rabobank in het winkelcentrum in Tolsteeg vannacht in Utrecht.