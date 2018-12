Expats EMA kiezen niet voor wonen in Amsterdam

Extreem weer wereldwijd bij jaarwisse­ling

15:52 Regen, hitte, sneeuwstormen en overstromingen. In landen als Australië, Amerika en Japan gaat de jaarwisseling gepaard met extreme weersomstandigheden. In VS zijn er zware sneeuwstormen in onder meer Nebraska en Minnesota terwijl in zuidelijke staten als Louisiana en Mississippi zoveel regen viel dat de Mississippi buiten haar oevers trad.