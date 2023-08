Experts zien nieuwe trucs bij woninginbraken: ‘Dit heb ik nog nooit gezien’

met video Vijf kinderen onwel na buitenspe­len in Den Haag, slachtof­fers met spoed naar ziekenhuis

Vijf kinderen zijn zaterdagavond door nog onbekende oorzaak onwel geraakt na het buitenspelen in Den Haag. De slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om kinderen in de leeftijd van vier tot veertien jaar, meldt de brandweer. De politie heeft bij twee kinderen een speekseltest afgenomen, waarbij één kind een positieve uitslag had.