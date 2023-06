Expliciet verbod in kledingvoorschriften politie: geen hoofddoek of keppel

‘Agenten zijn mensen die met een bijzondere taak de overheid vertegenwoordigen. Zichtbare uitingen van geloofs- of levensovertuiging passen niet bij hun uniform. Daarom leggen we de neutraliteit van het politie-uniform nu vast in regelgeving’, bevestigt Yeşilgöz op sociale media.

De minister legt uit dat de regels worden aangepast door deze ‘religieuze neutraliteit’ expliciet op te nemen in de zogeheten Kledingregeling van de politie. Daarmee geeft ze gehoor aan een motie van PVV-Kamerlid Lilian Helder, die voor zo’n verbod op religieuze uitingen pleitte. Die motie werd gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer. De nieuwe regels moeten voorkomen dat er steeds weer wordt geprobeerd om toch zichtbare geloofsuitingen toe te staan bij agenten.

,,Ik hoop dat de discussie klaar is en dat er niet langer over de ruggen van agenten een politieke discussie wordt gevoerd over dit onderwerp”, zegt de minister tegen De Telegraaf. „Het woord uniform zegt het al: dat moet altijd hetzelfde zijn bij een agent op straat. (...) Dit zijn mensen die de overheid vertegenwoordigen en die gemandateerd zijn om geweld te mogen gebruiken als dat nodig is.”

Jarenlange discussie

Al jaren wordt er gediscussieerd over het al dan niet dragen van hoofddoeken, keppeltjes en kruisjes door agenten of buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in uniform. Zo nam in 2021 de Utrechtse gemeenteraad een motie aan die religieuze uitingen voor boa’s moest toestaan, maar daar voelde een meerderheid van de Tweede Kamer niets voor. Ook Yesilgöz liet weten dat wat haar betreft de boa's er neutraal uit moeten zien.

In 2017 kwam er nog veel kritiek op plannen van de Amsterdamse politietop om een hoofddoekje toe te staan als onderdeel van het politie-uniform. Zo hoopte de eenheidsleiding meer agenten met een migratieachtergrond te werven, maar deze uitspraak zorgde voor veel beroering bij de korpsen. Agenten stelden dat collega’s met een migratieachtergrond op deze manier worden voorgetrokken.

