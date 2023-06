Explosie na aansteken barbecue: twee gewonden, onder wie één ernstig

met video Inspectie: ‘Onveilige situatie’ op Spoorbrug over Waal bij Nijmegen, woensdag hele dag geen treinver­keer

Er rijden ook woensdag de gehele dag geen treinen tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail meldt dat ‘uit veiligheidsoverwegingen’ geen treinen over de Spoorbrug in Nijmegen mogen rijden. De NS zet vervangend busvervoer in, maar dat lijkt erg langzaam op gang te komen.