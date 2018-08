Explosief gevonden aan deur in Amsterdam

Ivana Smit Dienstmeid maakte apparte­ment Johnsons schoon voor technische recherche kwam

8:06 Het appartement van de Johnsons in Kuala Lumpur waar Ivana Smit overleed is schoongemaakt door de schoonmaakster voordat de technische recherche aanwezig was. De schoonmaakster zegt tegen AD.nl dat Luna Johnson haar dat had gevraagd.