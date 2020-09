Explosief ontploft bij bedrijfspand in Amsterdamse wijk Osdorp

Bewoners worden bij corona-uit­braak in verpleeg­hui­zen straks wekelijks getest

1 september Bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis worden bewoners en personeel voortaan wekelijks getest, ongeacht of ze klachten hebben. Dat meldt het kabinet nu uit onderzoek blijkt dat corona-symptomen bij ouderen niet altijd duidelijk zichtbaar zijn of herkend worden. Ook moeten medewerkers vaker mondkapjes dragen. Dat betekent een flinke wijziging van het virusbeleid in verpleeghuizen.