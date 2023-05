Explosies bij drie geldwisselkantoren, politie viel vorige maand nog hoofdkantoor binnen

suri-changeBij drie vestigingen van de Surinaamse geldwisselketen Suri-Change in Amsterdam vonden dinsdagnacht kort na elkaar explosies plaats. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Vorige maand viel de politie nog binnen bij het hoofdkantoor van Suri-Change in Rotterdam. Vijf mannen, onder wie de eigenaar, werden toen opgepakt.

Het gaat om geldwisselkantoren van Suri-Change aan de Jan Evertsenstraat in West, de Eerste van Swindenstraat in Oost en de Bijlmerdreef in Zuidoost. Alle drie de explosies vonden plaats rond 03.05 uur. Er zijn nog geen verdachten in beeld. De politie doet onderzoek. Omdat het gaat om kantoren van dezelfde instelling, kijkt de politie of het gaat om een intimidatiepoging. Of er iets buit is gemaakt, is nog onbekend.

De politie viel vorige maand binnen bij het hoofdkantoor van Suri-Change in Rotterdam en arresteerde vijf mannen, onder wie de eigenaar (73) en zijn twee zonen (49 en 45). Volgens het Openbaar Ministerie fungeert die Rotterdamse familie al jaren als ondergrondse bankier. Miljoenen euro’s aan cocaïnewinsten konden volgens het OM dankzij geldwisselkantoren van Suri-Change worden weggesluisd uit Nederland.

Suri-Change telt negen kantoortjes in de Randstad: zes in Amsterdam, twee in Rotterdam en een in Den Haag. Bezoekers kunnen er contant geld sturen naar familie of bekenden in het buitenland. Het is een oplossing voor landen waar een bankrekening niet vanzelfsprekend is. Het overgemaakte geld kan vaak binnen een paar minuten al worden opgehaald bij een uitbetaallocatie in landen als Suriname, Ghana of Vietnam.

Schade beperkt

Woensdagochtend lijkt de schade bij de vestiging op de Jan Evertsenstraat in Amsterdam mee te vallen. Het rolluik is beschadigd, op de plek waar het explosief naar binnen is gegooid zit een gat. Ook het raam achter het rolluik is volledig gebarsten. Door de hele zaak liggen glasscherven.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm In de vroege ochtend van woensdag 24 mei, rond 03.00 uur, vonden er meerdere explosies plaats bij een geldwisselkantoor aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam. © AS Media

Folkert, die tegenover de zaak woont, zat dinsdagnacht – net als wat andere buren – rechtop in bed. ,,Ik wist meteen dat het een explosie was’’, zegt hij tegen Parool. ,,Ik keek door het raam, in de hoop iemand weg te zien rennen. Maar er was niemand.’’

Een bovenbuurman komt op zijn slippers naar buiten om de schade te bekijken. Hij heeft niks gehoord, net als een paar andere buren die boven het geldwisselkantoor wonen. Echt geschrokken is hij niet. ,,Ik lag lekker te slapen’’, zegt hij schouderophalend.

De gemeente sluit continu zaken na dit soort explosies. Daarmee werk je een soort concurren­tie­strijd in de hand Buurman

Volgens een andere buurman, die dinsdagnacht wél wakker werd, was de knal in ieder geval niet zo heftig als de explosie bij juwelier Midyat in 2021. Maar de ontploffingen zijn volgens hem wel onderdeel van hetzelfde probleem. ,,De gemeente sluit continu zaken na dit soort explosies’’, zegt hij. ,,Daarmee werk je een soort concurrentiestrijd in de hand.’’ Folkert knikt. ,,Ik ben toch wel blij dat ik zelf niet boven een juwelier of pinautomaat woon.’’

Bekijk onze trending nieuwsvideo's in onderstaande playlist:

Volledig scherm Het filiaal van Suri-change in de Jan Evertsenstraat. © Koosje Koolbergen