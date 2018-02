Explosieve groei van malafide webwinkels

Dat blijkt uit jaarcijfers van de politie. In 2017 werd in 438 gevallen actie ondernomen tegen malafide webwinkels, een jaar eerder gebeurde dat nog 35 keer.

Oplichters gaan soms vernuftig te werk om geld van consumenten af te troggelen. Zo worden bestaande webwinkels nauwgezet nagemaakt zodat consumenten geen onraad ruiken als ze een bestelling plaatsen. Er zijn ook compleet valse webwinkels, die even in de lucht zijn om snel weer van het internet te verdwijnen. In korte tijd wordt dan zoveel mogelijk geld buitgemaakt.

Daarnaast worden bestaande domeinnamen massaal opgekocht door fraudeurs, die vervolgens beginnen met de verkoop van nepartikelen. Dat kan leiden tot geloofwaardige, maar ook vreemde combinaties. Zo zijn op een site die ooit bedoeld was voor psychologen in Brabant nu schoenen en trainingspakken te koop.

Consumenten die van een malafide webwinkel gebruikmaken, ontvangen nepartikelen of krijgen niets, terwijl ze wel geld hebben overgemaakt. Ook worden creditcardgegevens van slachtoffers gestolen, die voor nieuwe oplichters-praktijken gebruikt kunnen worden.

Aangiftes

Het totaal aantal aangiftes van internetoplichting nam in 2017 overigens af met 8.000 naar 38.343. In bijna 5.500 gevallen werd een aangifte ingetrokken, bijvoorbeeld omdat goederen met vertraging alsnog aankwamen. Bij klanten die wel gedupeerd zijn, is gemiddeld een bedrag van 197,32 euro buitgemaakt.

Het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) deed vorig jaar wel vaker onderzoek. Het gaat om 416 onderzoeken naar 526 verdachten, dat zijn er 75 meer dan in 2016. In de meeste gevallen ging het om grote zaken, waarbij tientallen of soms honderden slachtoffers werden gemaakt. Het zijn daardoor tijdrovende en complexe onderzoeken, zegt teamleider Gijs van der Linden. ,,Na een aangifte blijkt vaak al snel dat er nog veel meer gedupeerden zijn, of dat een verdachte samenwerkt met anderen. Soms is er sprake van een heel netwerk.''