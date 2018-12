Extra begeleiding naar nieuwe baan voor mbo-studenten met beperking én diploma

In het tweede jaar van de mbo-opleiding tot onderwijsassistent liep ze vast. Het lichaam van de 19-jarige Jai Lensink maakt te weinig bloedplaatjes aan, waardoor ze snel vermoeid raakt. ,,School vroeg of ik het jaar niet over moest doen, maar dat zit niet in mij.’’ En dus keek het Graafschap College uit Doetinchem naar wat ze kon doen om Jai toch door de opleiding te helpen. Het antwoord: het rooster aanpassen en helpen bij het vinden van een baan. ,,Ik maakte me daar zorgen over. Het is zo onvoorspelbaar hoe het mijn gezondheid gaat. Ik wilde aan het werk, maar er waren aanpassingen nodig.’’

Het Graafschap College merkt dat studenten met een beperking, die wél een diploma op een hoger mbo-niveau hebben, geregeld uitvallen. Vaak ontstaan de problemen al tijdens de stage. Studenten kunnen het tempo op de werkvloer niet aan, hebben een gebruiksaanwijzing die bedrijven niet begrijpen of ze kunnen door hun beperking überhaupt geen stageplaats vinden. Na het behalen van een diploma komen ze niet in aanmerking voor extra begeleiding; die is er alleen voor studenten die zonder diploma uitvallen of werkloos raken.

Extra begeleiding

Maar dat wil het Graafschap College nu net níet. ,,We begeleiden onze studenten tot en met de eerste baan’’, verklaart Alex Jansen, manager loopbaanbegeleiding. Daarom is de mbo-school een proef gestart met de zogenoemde Transitieroute. ,,We hebben de sociale dienst binnengehaald om te kijken wat we kunnen aanpassen om studenten aan een stageplaats te helpen, maar ook om werkgevers te wijzen op wat zij kunnen doen.’’ Ook vier andere mbo-scholen experimenteren met een route om studenten van de opleiding naar een baan te helpen. Het betreft het Rotterdamse Albedacollege (regio Rijnmond), Noorderpoort (provinciehuis Groningen en Assen), Rijn IJssel (Arnhem en omstreken) en ROC Nijmegen.

Volgens onderzoeksinstituut KBA Nijmegen is de extra begeleiding hard nodig. ,,We schatten dat er zo’n 20.000 jongeren met een mbo-diploma thuiszitten, omdat ze bepaalde zorg nodig hebben en daardoor geen werk kunnen vinden’’, aldus projectleider Jan Raaijman. Hoe langer ze werkloos zijn, hoe lastiger het wordt om deze groep alsnog aan een baan te helpen.

Probleem

Ook Jai wist niet hoe ze zich tijdens een sollicitatieprocedure moest opstellen. Zou ze in haar brief schrijven dat ze een ziekte heeft waardoor ze niet fulltime kan werken? Of zou ze dan niet eens worden uitgenodigd en kon ze het beter tijdens een gesprek op tafel leggen? ,,Ik vond dat zo moeilijk, want ik was bang dat de deuren zouden sluiten als ik over mijn probleem begon.’’