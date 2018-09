Extra bewegen op school: de ene school vindt het niks, de andere doet het al

Het Stanislascollege in Rijswijk is een van de scholen in Nederland waar meer bewegen wel in het gehele schoolsysteem is doorgevoerd. ,,Onze school heeft er in 2015 heel bewust voor gekozen om meer beweging in het lesrooster in te passen’’, vertelt teamleider Trees de Vos. Op de school krijgen leerlingen in de eerste twee jaar van het vmbo en basis kader mavo iedere morgen eerst een uur gymnastiek. Ook wordt hier twee keer per week een beweegles gegeven in combinatie met Nederlands, Engels en rekenen.



,,Ons werd gevraagd om meer tegen obesitas te gaan doen en ook de conditie van de leerlingen te verbeteren’’, aldus De Vos. ,,We hebben toen besloten om het bewegen met het leren te gaan combineren, want uit meerdere onderzoeken blijkt dat de concentratie verbetert en dat leerstof beter in de hersenen slijt bij herhaling in combinatie met beweging.’’