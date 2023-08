Extra hersteloperatie na borstkanker vaak niet vergoed, na andere soorten kanker wel

Exacte cijfers heeft hij niet, maar in zijn eigen praktijk gaat het om ongeveer een op de drie gevallen. De eerste reconstructie wordt sinds kort wel altijd vergoed, maar als er daarna nog moeilijkheden zijn, wordt het lastiger. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld problemen met een prothese of om een deuk in de borst.

De aanvragen voor vervolgoperaties moeten dan worden beoordeeld aan de hand van foto’s die aan de verzekeraar dienen te worden gestuurd. Het betreft volgens Hajder ‘honderden’ vrouwen per jaar.

Rechtsongelijkheid

De eisen zijn bijzonder streng, zegt Hajder, terwijl bijvoorbeeld zo’n deuk goed te verhelpen kan zijn door het inspuiten van eigen lichaamsvet van de patiënt. Voor andere herstellende operaties na kanker is zo’n extra aanvraag normaliter niet nodig.

Hajder sluit niet uit dat er misschien iets minder zwaar aan dergelijke gevolgen van zo’n operatie wordt getild omdat ze met kleding zijn te bedekken. Hij zegt dat geen aanvragen nodig zijn voor meerdere operaties om bijvoorbeeld een lip of neus zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat te herstellen en denkt dat ‘in beginsel’ sprake is van ‘rechtsongelijkheid’.

Ook zijn er volgens hem misvattingen over het werk van plastisch chirurgen, zoals de gedachte dat die er vooral op uit zijn om mensen alleen maar mooier te maken. Maar in genoemde gevallen is er volgens hem echt geen sprake van cosmetische behandelingen. De arts meldde dat hij al wel een uitnodiging heeft van de verzekeraars om over de kwestie te spreken.

Vergoeding

Verzekeraar Zilveren Kruis en Zorgverzekeraars Nederland zijn op zijn zachtst gezegd verbaasd over de beweringen van de chirurg. De eerste twee reconstructies worden altijd door alle verzekeraars vergoed, aldus beide organisaties. Bij de derde wordt er getoetst, maar ook dan volgt bij althans Zilveren Kruis in 70 procent van de gevallen alsnog een vergoeding. Van alle reconstructies in totaal wordt volgens deze verzekeraar 6 procent afgewezen.

Zorgverzekeraars Nederland gaat in gesprek met de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie: ,,Voor een vergoeding van een tertiaire borstreconstructies vindt nog wel een beoordeling plaats door de zorgverzekeraar. We nemen de signalen van de NVPC over mogelijke ongelijkheid van behandeling serieus en gaan met de NVPC in gesprek over het huidige beleid en hoe dat is te verbeteren”, aldus de organisatie op de eigen site.