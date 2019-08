Extra onderzoek naar veiligheid FC Utrecht-stadion na dakdrama AZ

Extra onderzoek moet uitwijzen of het stadion van FC Utrecht veilig is. Met name de lasverbindingen van stadion Galgenwaard worden op korte termijn onder een technisch vergrootglas gelegd. Aanleiding is het dakdrama bij AZ . Dit stadion had dezelfde constructeur als in Utrecht.

,,Direct na het instorten van het dak van AZ hebben wij contact gezocht met de stadioneigenaar en de gemeente. Veiligheid staat bij ons voorop en dat willen we blijven garanderen. Afgelopen week is er een eerste inspectie geweest en daaruit zijn geen onvolkomenheden naar voren gekomen. De situatie veranderde vrijdag. Want toen we hoorden dat zwakke lasnaden een belangrijke rol hebben gespeeld bij het instorten van het AZ-dak, wilden we de waarborg hebben dat dit niet speelt in stadion Galgenwaard’’, aldus een FC Utrecht-woordvoerder.

Geschrokken

Stadioneigenaar Jan Spelt is het met FC Utrecht eens en meldt dat er zo snel mogelijk een vervolgonderzoek komt. ,,Met speciale aandacht voor de lasnaden, uiteraard. Wij zijn ontzettend geschrokken van wat er in Alkmaar is gebeurd, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Tot nu toe hebben we niks geks kunnen vinden, maar we willen elk risico uitsluiten. Daarom gaan we morgen een plan de campagne maken. Ik wil precies weten wat er tot nu is onderzocht en wat niet.’’

Ander lasbedrijf

De Friese onderaannemers, Romkes B.V. uit Sint Nicolaasga en Jan de Roos B.V. en Hardstaal B.V. (beide uit Lemmer en nu failliet) werkten jaren geleden vaak samen met het inmiddels ook al failliete bouwbedrijf Midreth. Zo waren ze begin deze eeuw dus ook betrokken bij de grootscheepse verbouwing van het FC Utrecht-stadion. Volgens stadioneigenaar Spelt is het laswerk in Utrecht door een ander bedrijf uitgevoerd.