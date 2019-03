Extra veiligheidsmaatregelen op meerdere plekken in het land

In heel het land zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen na de schietpartij in Utrecht. Op het Binnenhof, het Mediapark in Hilversum tot Utrechtse scholen en Schiphol: overal is extra toezicht ingezet.

In Den Haag op het Binnenhof zijn de politie en marechaussee extra zwaar bewapend aanwezig na de schietpartij in Utrecht. Premier Rutte sprak in Den Haag over een’verontrustende’ situatie en zei zich ‘zorgen te maken’. Hij is in overleg met het crisisteam dat bijeen is geroepen.

In Utrecht is veel politie op de been. Een groot gebied is afgezet. Scholen in de omgeving hebben de opdracht gekregen om hun deuren gesloten te houden. Ook op het Mediapark in Hilversum zijn uit voorzorg extra beveiligingseenheden ingezet.

Verschillende politiekorpsen in het land laten weten de ontwikkelingen in Utrecht nauwgezet te volgen.In Rotterdam is er extra toezicht op stations en bij moskeeën.