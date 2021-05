Extreemrechts in Nederland: activisten en ‘wolven in maatpakken’ die een burgeroorlog verwachten

Er was een dag dat onderzoekster Nikki Sterkenburg tegenover een van haar contactpersonen zat en niet wist wat ze hoorde. ,,De holocaust is in scène gezet’’, zei die man. Een vooropgezet plan van de Joden zelf, om het ego van de witte man te raken. ,,Het verhaal van de holocaust is hét middel om een Noordwest-Europeaan z’n kracht en z’n rechten te ontnemen. Om hem zielig en bibberend in een hoekje te zetten, waarbij hij zichzelf verschrikkelijk en een racist vindt. Het is heel slim.’’