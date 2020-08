Extreme stijging stroomverbruik door airco’s en ventilatoren

Deze gegevens gaan over het verbruik van huishoudens en kleine bedrijvende in de periode vanaf de eerste tropische dag, woensdag 5 augustus, tot en met afgelopen donderdag. Die dag was de laatste van een unieke serie van acht tropische dagen op rij. Het koelde in die tijd amper af 's nachts. Ook zijn vanwege corona meer mensen thuis, in plaats van op kantoor of op vakantie. ,,Hierdoor deden we tijdens de hittegolf vermoedelijk vaker een beroep op airco's en ventilators om de hitte te bestrijden.”