​Fabrikant onder vuur na schrappen ‘Kolonisten’ uit Catan-spel

Ammoniakopslag op dak van brandend vis­ver­wer­kings­be­drijf op Urk

10:21 Bij visverwerkingsbedrijf Van der Lee Seafish op Urk is woensdagochtend brand uitgebroken, die als ,,zeer groot" is bestempeld. Op het dak staat een ammoniakopslag, die wordt afgeschermd in de hoop dat die niet ook vlam vat. Een NL-alert is verspreid om personen in de omgeving te informeren over de brand.