Faillissement dreigt voor Slotervaart- en IJsselmeerziekenhuizen

Het Medisch Centrum Slotervaart in Amsterdam en het Medisch Centrum IJsselmeerziekenhuizen (met vestigingen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk) hebben uitstel van betaling aangevraagd. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de meeste andere zorgverzekeraars stoppen met de financiering, aldus een woordvoerder.

Medewerkers en patiënten van de ziekenhuizen zijn vandaag op de hoogte gebracht van de actuele situatie. ,,Een faillissement is mogelijk onafwendbaar.” De patiëntenzorg blijft wel gegarandeerd, zo wordt beloofd: ,,Dit is een wettelijke taak van de zorgverzekeraars. De patiënten die momenteel in beide ziekenhuizen worden behandeld, kunnen blijven rekenen op adequate zorg.”

,,Beide ziekenhuizen zijn in de financiële problemen gekomen door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte”, verklaart de woordvoerder. ,,In de afgelopen dagen is gebleken dat de verzekeraars geen vertrouwen meer hebben in een gezonde financiële toekomst.”

Ook het voorstel om MC Slotervaart via een gecontroleerde afbouw binnen een half jaar geheel te sluiten, kreeg geen goedkeuring, aldus de raad van bestuur.

Verbijstering

De Ondernemingsraad van het Slotervaartziekenhuis is ‘verbijsterd’ dat er uitstel van betaling wordt aangevraagd. De raad vindt het ‘onvoorstelbaar dat de zorgverzekeraars willens en wetens’ dit ziekenhuis en de zogenoemde IJsselmeerziekenhuizen ‘ten gronde richten’.

,,Het is buitengewoon kwalijk dat binnen de Nederlandse gezondheidszorg de zorgverzekeraar een dergelijke macht heeft gekregen. Daarmee is de marktwerking binnen de zorg volledig mislukt”, zo klinkt het.

Het MC Slotervaart is één van de weinige algemene ziekenhuizen in Amsterdam, stelt de raad. ,,Dat betekent dat wij de zorg goedkoper kunnen aanbieden dan de academische ziekenhuizen en de topreferente ziekenhuizen in de regio. Het MC Slotervaart heeft financiële problemen, maar er is de afgelopen maanden keihard gewerkt aan toekomstscenario’s om weer financieel gezond te worden. Ook deze scenario’s zouden consequenties hebben gehad voor het personeel, maar niet zo extreem als nu het geval is.”

Volgens de OR worden 1300 medewerkers momenteel met ontslag bedreigd en ‘de eerste zes weken zullen zij geen salaris ontvangen waardoor velen direct in de problemen komen’.

Onrust

Eind juli stapte de voorzitter van de raad van bestuur van de ziekenhuizen, Willem de Boer, al op. Zijn vertrek volgde op onrust onder het medisch personeel van het ziekenhuis. Artsen hadden in een brief het vertrouwen in het bestuur opgezegd. Ze zeiden toen al dat ze vreesden voor een faillissement.

De MC-groep, waar Willem de Boer eigenaar van is, nam de IJsselmeerziekenhuizen in 2009 over, na een nogal turbulente reddingsoperatie. De groep nam in 2013 ook het verliesmakende Slotervaartziekenhuis over. In september werd de zorggroep onder verscherpt toezicht gesteld.