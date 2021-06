Fake treincoupé brengt herinneringen van ouderen met dementie terug

De coupé oogt net echt en is opgebouwd uit oude treinonderdelen uit de jaren 70 en 80 die NS nog in een depot had liggen. Alles zit erop en eraan: de bekende bordeauxrode zitbanken uit de tweede klasse die niet al te comfortabel zitten, het prullenbakje dat spontaan omkiepert als je er per ongeluk met een been tegenaan komt, het minitafeltje aan de raamkant, het bagagerek daarboven. Slechts de asbakken in de leuningen ontbreken. Het raam heeft plaatsgemaakt voor een grote platte beeldbuis waarop stations, weilanden en oneindig laagland net als in een normale trein voorbij trekken.



,,Is alles naar wens?” vraagt hoofdconducteur Angela Wierenga aan de passagiers op de bankjes. Het zijn de broers Engel en Toon Blansert, respectievelijk 87 en 82 jaar oud. ,,Ja, alles is prima, het voelt net echt. Alleen de koffie is hier luxer,” lacht Toon terwijl hij een slok neemt. De jongere Blansert begeleidt zijn broer die aan dementie leidt. ,,Ik weet het even niet meer”, zegt Engel zelf als hem wat gevraagd wordt.