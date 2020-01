Familie Allahu Akbar-roeper woest op GGZ na Thalys-paniek: ‘Ze wilden hem niet opnemen’

In de van Amsterdam naar Parijs rijdende Thalys brak vanochtend grote paniek uit nadat een reiziger iemand had geprobeerd aan te vallen en meerdere malen ‘Allahu Akbar’ (God is Groot) riep. Medereizigers vluchtten in paniek andere coupés binnen en waarschuwden de politie. Op Rotterdam Centraal kon de Utrechter worden aangehouden.



Volgens de familie van de verdachte had het incident gemakkelijk voorkomen kunnen worden. ,,De politie en de geestelijke gezondheidszorg weten dat hij een psychische stoornis heeft en dat hij gisteren een familielid heeft aangevallen’’, zo vertelt zijn zus, die liever niet met haar naam genoemd wordt. ,,Ondanks een aangifte vanuit onze kant vonden ze het niet nodig hem gedwongen op te laten nemen. Bezuinigingen, kregen we te horen. Waardeloos!”