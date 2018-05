Familie Malek F. overweegt nu óók tuchtklacht, Parnassia wil snel praten

De familie van Malek F., de man die in Den Haag op 5 mei zomaar drie mensen neerstak, overweegt ook een medische tuchtklacht in te dienen tegen ggz-instelling Parnassia. Vandaag werd via deze site al bekend dat de familie van Malek aangifte van zware mishandeling tegen Parnassia wil doen. Parnassia, waar de paranoïde Malek werd behandeld, wil zo nu snel met de familie in gesprek.

De familie van Malek F. (31) verwijt Parnassia niet tijdig en adequaat met hun hulpvragen te zijn omgegaan. Malek werd 'pas' opgenomen door Parnassia toen hij begin februari zijn huisraad op straat gooide. Ook verbaasde het zijn familie enorm dat hij na een periode van zes weken weer naar huis mocht. Er waren, zegt de familie, tal van aanwijzingen dat hij gevaarlijk was.

Paranoïde

Woordvoerster Marjolein Timmer van Parnassia houdt vol dat Malek 'is behandeld voor datgene waarvoor hij binnenkwam'. Om privacyredenen kan ze niet zeggen waar Malek aan lijdt. Uit het verhaal van zijn broer is op te maken dat hij zware psychische problemen had en paranoïde gedachten. Dat Malek op een gegeven moment weer weg mocht bij Parnassia, is volgens Timmer na een goede beoordeling gebeurd. ,,Je kan helaas niet altijd in alles precies voorspellen wat er daarna kan gebeuren.''

Parnassia wil met Maleks familie in gesprek over 'vragen die er bij hen leven'. ,,Als dé grote vraag is waarom we hem naar huis lieten gaan, zullen we die beantwoorden.''