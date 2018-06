Familie Nouri stapt naar arbitragecommissie: Ajax aansprakelijk

Volledig scherm Familie van Ajax-speler Abdelhak Nouri bedankt de supporters van de club in augustus met een doek na een wedstrijd. © Pro Shots De familie en Ajax lieten beiden een advocaat onderzoek doen naar de reanimatie van Nouri op 8 juli in Oostenrijk. De nu 21-jarige Nouri zakte tijdens een oefenduel tegen Werder Bremen op het veld in elkaar na hartritmestoornissen.



De familie stelt dat Nouri op het veld in Oostenrijk niet de juiste zorg heeft gekregen. De reanimatie zou te laat op gang zijn gekomen. Dat concludeert letselschade-advocaat John Beer op basis van de tv-beelden. 'De resultaten van dit onderzoek stemmen zeer droevig. Niet alleen leeft de familie nu bijna een jaar met de ernstige gevolgen van de 'collaps' van Abdelhak, zij moeten nu ook leven met de wetenschap dat deze gevolgen hoogstwaarschijnlijk hadden kunnen worden voorkomen indien op een juiste en adequate wijze zou zijn ingegrepen', staat in het persbericht van het advocatenkantoor van Khalid Kasem, die de woordvoering doet namens de familie.



Uit het onderzoek blijkt volgens Kasem, dat het handelen van Ajax-clubarts Don de Winter ,,de kans op herstel van Nouri heeft geminimaliseerd". ,,UEFA-richtlijnen schrijven voor dat als een voetballer plots naar de grond gaat, zonder dat daarbij sprake is geweest van contact, dat dan moet worden uitgegaan van een hartstilstand. Maar er is veel te laat begonnen met het weer op gang krijgen van de hartslag van Nouri. Het klinkt hard, maar de arts heeft verzaakt in zijn zorgplicht", zo licht de advocaat toe.

Procedure

De familie zegt met Ajax in overleg te hebben willen treden om te komen tot een oplossing, waarbij 'de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid door Ajax worden erkend'. De Amsterdamse club wil dit niet en stelt dat de zorg voor de voetballer wel adequaat was.



Aangezien Nouri nog altijd onder contract staat bij Ajax, moet de arbitragecommissie van de KNVB zich over de zaak gaan buigen. Advocaat Kasem noemt de stap richting de voetbalbond 'een ontzettend moeilijke stap'. ,,Een stap die de familie nooit gewild heeft. Abdelhak en de familie waren vergroeid met Ajax. Maar het is wel een stap die zij nu moeten nemen. De erkenning van de aansprakelijkheid door Ajax is voor hun van groot belang."



Hij noemt meer duidelijkheid over de handelswijze van de medische staf van Ajax daarnaast ook belangrijk voor de huidige spelers van de Amsterdamse club, ,,jongens met wie Nouri nog heeft samengespeeld".

De Vries & Kasem lawyers | investigations on Twitter PERSBERICHT: mededeling van de familie Nouri

Blijvende hersenschade

Volledig scherm Levensgrote muurschildering van Ajacied Abdelhak Nouri op een muur van een pand aan de NDSM-werf in Amsterdam. © ANP Nadat Nouri op het veld in elkaar zakte, kwam hij op de intensive care in een Oostenrijks ziekenhuis terecht. Hij verkeerde al snel niet meer in levensgevaar, maar werd er wel in slaap gehouden. De familie hoopte op goed nieuws, maar medio juli kwam het bericht dat de voetballer ernstige en blijvende hersenschade had opgelopen. ,,Dit alles hoogstwaarschijnlijk als gevolg van te weinig zuurstoftoevoer naar de hersenen.''



Momenteel ligt de Amsterdammer in een revalidatiecentrum en is zijn situatie 'stabiel, met zelfstandige hartslag en ademhaling'.

Jeugdopleiding

Nouri kwam al op zijn zevende jaar naar de jeugdopleiding van Ajax en doorliep alle jeugdelftallen. Het talent is ook al jaren jeugdinternational. Hij maakte in september 2016 in de bekerwedstrijd tegen Willem II zijn officiële debuut in het eerste van Ajax en scoorde toen gelijk.

,,Het was niet te beschrijven wat er door me heen ging toen ik zag wat er gebeurde. 'Appie' is niet alleen onderdeel van Ajax 1, hij is echt Ajax, komt uit de jeugdopleiding. Iedereen kent hem hier. Laten we hopen en bidden dat het goed komt met hem'', gaf zijn toenmalige trainer bij Ajax 1, Marcel Keizer, een dag na het incident aan.