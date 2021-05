Familie rondzwervende Victor vestigt hoop op lokale politiek: ‘Het lijkt wel of niemand hem wil helpen’

MS-pa­tiënt Jan uit Dalfsen dacht nooit meer te kunnen golfen: met een beetje hulp lukt het nu tóch

15 mei De golfclubs had hij al in de kast gezet. Jan Dunnewind kon de swing niet meer maken. De progressieve Multiple Sclerose (MS) waaraan hij lijdt, heeft een streep door zijn golfcarrière gezet. Woensdag sloeg hij toch weer even een balletje bij Hooge Graven Golfclub Ommen. Want daar onderzoeken ze hoe ze met aangepaste materialen mensen met een lichamelijke beperking tóch kunnen laten golfen. ,,Raar gevoel om op een machine te vertrouwen, maar het lukt.”