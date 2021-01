Familie van de verdachten inzake dood Lotte (14) is verbijsterd: ‘Oordeel niet zo snel’

„Voor de ouders van Lotte is dit verschrikkelijk. En als mijn zoon en kleinzoons iets hebben gedaan wat niet hoort, dan verdienen ze straf”, zegt de 64-jarige moeder over haar zoon en twee kleinkinderen. „Maar wacht alsjeblief het politie-onderzoek af en stop alsjeblief met het zwart maken van onze familie.”

Foto gejat

Quote Mensen hebben een foto van mijn vader van Facebook gejat Zus van De W. De W’s moeder: „Mensen hebben zelfs een foto van mijn man van Facebook gejat en plaatsen die overal met allerlei opmerkingen. Waarom? Hij durft nu amper over straat. Heel veel Almeloërs kennen hem. Zonder te weten wat er is gebeurd worden we met de nek aangekeken.”

Sinds de aanhouding van De W. en diens zoons worden de drie op tal van sociale media met naam en toenaam genoemd. Ze worden er uitgemaakt voor moordenaars en verkrachters en er wordt gedreigd met represailles. De politie heeft echter nog geen enkele mededelingen gedaan over de doodsoorzaak. Ze zwijgt ook over de juridische gronden op basis waarvan de drie precies zijn aangehouden.

Fanatiek nachtvissers

Moeder en zus zeggen in het duister te tasten. Van Lotte hadden ze nog nooit gehoord, zeggen ze. De jongens zijn ook geen Facebookvrienden met haar. „Het enige wat we weten is dat mijn zoon met zijn oudste jongen op zoek is gegaan naar een visplek. Ze zijn fanatiek nachtvissers. Toen ze naar huis gingen stond de politie hen daar al op te wachten. Ze hebben ons dus niets meer kunnen vertellen. We zitten ook vol vragen. Het zijn geen van allen vechtersbazen of ruziezoekers.”

Volledig scherm De 14-jarige Lotte uit Almelo kwam mogelijk door een misdrijf om het leven. © Shutterstock/Eigen foto

Lotte zou zondagmiddag rond 13.00 uur van huis zijn gefietst en niet meer zijn teruggekeerd. De politie ontving in de loop van de dag een telefoontje dat er een lichaam in het water lag, achter het bedrijventerrein Het Wendelgoor in Almelo. Enkele uren daarna werden de drie aangehouden.

Woning weer vrijgegeven

De woning van De W. aan de Willem Kloosstraat is door de politie doorzocht, maar intussen weer vrijgegeven. Er is ook huiszoeking gedaan in een woning in Wierden. Daar woont de jongere broer van De W., maar de verdachte stond ook op dit adres ingeschreven. Ook een in beslag genomen bus van de W. stond volgens de familie op naam van zijn jongere broer. De W. had het financieel zwaar en zou zo wat door hem zijn geholpen. Het huis in Wierden is nog door de politie verzegeld.