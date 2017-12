Familie wanhopig op zoek naar informatie over doodsteken Shaqil (15)

Familieleden en vrienden van de 15-jarige Shaqil uit Almere zijn wanhopig op zoek naar meer informatie over zijn dood. De tiener werd gisteravond doodgestoken, twee andere 15-jarige jongens uit de stad zijn aangehouden. Een getuige zegt dat de jongen zeker 8 messteken in zijn borst had