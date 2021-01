Fanatieke vuurwerkfans bedreigen bedenkers van plan voor lokaal vuurwerk

Teruggevon­den moeder van ontvoerde Limburgse kinderen overleden in ziekenhuis Innsbruck

6 januari Miriam A. (45), de moeder van de vermiste Limburgse kinderen Floor en Mees die deze week na jaren plots werd teruggevonden in een Oostenrijks ziekenhuis, is daar overleden. Dat meldt De Limburger na bevestiging van Katja Tersch, chef van het Bundeskriminalambt in Oostenrijk.