Farmaceut Roche deelt toch ‘geheim recept’ voor coronatest met Nederland

Farmaceut Roche gaat toch de receptuur van een testvloeistof die nodig is voor coronatesten delen met de Nederlandse overheid. Het bedrijf wil ‘in nauwe samenwerking met de overheid zoeken naar partijen die in staat zijn om deze buffer veilig en betrouwbaar te kunnen produceren’, stelt Roche vrijdagmiddag in een verklaring. Daardoor kunnen in Nederland de komende weken waarschijnlijk veel meer mensen getest worden op het coronavirus.

De afgelopen dagen ontstond flinke ophef over het bedrijf, nadat onderzoeksplatform Follow The Money had gemeld dat de Zwitserse farmagigant het recept niet wilde delen met Nederlandse laboratoria. Die willen dat graag omdat ze dan de betreffende vloeistof, een lysisbufferoplossing, zelf kunnen maken. Omdat er wereldwijd een enorme vraag is naar de vloeistof kan Roche zelf momenteel de productie niet aan en is er schaarste in Nederlandse laboratoria. Vrijgeven van het recept kan voor het bedrijf echter inhouden dat het in de toekomst minder geld aan het product kan verdienen.

Die testlabs kunnen niet zomaar zelf aan de slag om nieuwe testvloeistof te maken, ze hebben vaak apparatuur van Roche en die werkt alleen goed met de door het bedrijf geleverde vloeistof. De weigering van het bedrijf leidde tot veel woede. Zo werd een pand van Roche in Almere beklad met de tekst: hoeveel doden?

Directeur Esther de Rooij van Roche zei gisteren in het tv-programma Jinek dat het helemaal niet om een geheim recept zou gaan en dat de receptuur van de vloeistof al jaren op internet te vinden is. Experts stelden echter tegen RTL Nieuws dat dat niet waar is en dat het recept dat online te vinden is, veel te algemeen van aard is.

Kritiek op Nederlands testbeleid

Vrijdagmiddag meldde het bedrijf dus alsnog het specifieke recept met de overheid te willen delen, als daar om gevraagd wordt. “Roche begrijpt de enorme vraag naar Covid-19-tests in Nederland en wil alles doen wat in haar vermogen ligt om patiënten en zorgverleners te ondersteunen”, zegt het bedrijf.