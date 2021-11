Farmers Defence Force met trekkers naar Brussel: Europese demonstratie ‘voor ons voortbestaan’

Op maandag 13 en dinsdag 14 december vergaderen de Europese landbouwministers in de Europese wijk van Brussel over onder meer de Green Deal en de Farm to Fork-strategie van de Europese Commissie. ,,Er wordt veel over de boeren gepraat, maar weinig met de boeren. Daarom gaan wij onze stem laten horen”, zegt woordvoerster Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force (FDF).

De actie-organisatie roept zoveel mogelijk boeren op mee te doen aan het protest. FDF heeft inmiddels groen licht gekregen van de Brusselse autoriteiten om met de trekker naar de Belgische hoofdstad te komen. Van Keimpema: ,,Het is een eind rijden vanuit Nederland, maar de boeren vechten momenteel voor hun bestaan. Het gaat in Nederland over het onteigenen van bedrijven en het halveren van de veestapel.” Niet alle boeren zullen het hele stuk met de trekker rijden. ,,Hij kan ook op een dieplader naar Brussel natuurlijk.”

Duitsers en Polen

FDF zal niet de enige aanwezige zijn in Brussel. Ook vanuit Duitsland en Polen hebben er al boerenorganisaties laten weten hun leden op te roepen naar België te komen.

Lees verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Politieagenten worden met melk bespoten tijdens een boerenprotest in 2012 in Brussel. © AP

Het is niet voor het eerst dat Nederlandse boeren met hun tractors naar Brussel trekken. Onder meer in 2008, 2009, 2012 en 2015 waren er grote demonstraties. In 2012 ging het om de melkprijs die volgens boeren te laag was. De demonstraties in 2012 en 2015 verliepen uiterst grimmig.

In 2019 en 2020 waren er grote boerendemonstraties in Den Haag waar duizenden agrariërs met hun trekkers naar toe kwamen. Het zorgde voor chaos in die stad en op meerdere Nederlandse rijkswegen.

Bekijk hieronder onze video’s over de boerenprotesten: