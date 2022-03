Fastfood verbieden om ons tegen onszelf te beschermen is kinderachtig

Krantenbe­zor­ger Reinier vindt man (88) die al uren op keuken­vloer ligt: ‘Buren hoorden zijn geklop niet’

Net toen hij de krant door een brievenbus in Baarn wilde gooien, hoorde bezorger Reinier de Ruijter (47) zacht gekreun en hulpgeroep. Een alleenstaande man (88) bleek al vanaf 01.00 uur ’s nachts op de keukenvloer te liggen na een ongelukkige val. ‘Hij was even buiten westen.’

15 maart