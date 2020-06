Fatale botsing in Friesland, politie treft bestuurder later dood aan in loods van boerderij

'Gifdorp' Van Lekkerkerk naar ‘Benze­nidorm’: gifschan­daal was 40 jaar geleden wereld­nieuws

7:28 Veertig jaar geleden was Lekkerkerk opeens wereldnieuws. In het dorp waren woningen gebouwd op verontreinigde grond, het eerste gifschandaal in Nederland was een feit. Xandra van Baarle (70) moest haar huis uit en wilde sinds 1980 nooit meer terug naar haar woning. Tot vorige week.