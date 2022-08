Federatie Indische Nederlanders dreigt met kort geding om ‘schandalige’ aanpassing herdenking

Niet verzekerd, nooit door rood lopen: Catharina (20) leeft al sinds haar geboorte illegaal in Nederland

Catharina Araujo Andrade (20) is geboren in het Haagse Bronovo-ziekenhuis en woont bijna haar hele leven in Nederland. Hier ging ze naar school, liep ze haar stage. Maar werken en op vakantie gaan, mag niet. Bij de huisarts moet ze contant afrekenen. Catharina is illegaal en wil dolgraag de Nederlandse nationaliteit. Maar haar aanvraag is afgewezen.

