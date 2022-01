Feyenoord-hooligans overvallen sportende leden harde kern FC Utrecht in parkeergarage

Het is woensdagavond 20.00 uur als vanuit het niets een groep in het donker geklede mannen - zwarte kleding, capuchons op- de parkeergarage onder de kantine van voetbalclub UVV en het fitnessfiliaal van Sportcity binnen stormt. Een man die tussen de geparkeerde auto's wordt belaagd, schreeuwt ‘ik hoor er niet bij, ik hoor er niet bij’. Er vallen hoorbaar rake klappen, de paniek is hoorbaar, maar of er iemand gewond raakt, is onbekend. Een aantal spullen wordt in brand gestoken.