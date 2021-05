Fieldlabs: Meer mensen bij evenementen mogelijk

Met de juiste maatregelen kunnen evenementen deze zomer 50 tot 100 procent van het normale aantal bezoekers toelaten. Dat stelde hoogleraar infectiepreventie en OMT-lid Andreas Voss op een persconferentie van Fieldlabs Evenementen vandaag in Den Haag. ,,Onze conclusie is dat er veel meer mensen bij aanwezig kunnen zijn dan er tot nu toe in de routekaart van de overheid staat.”

Fieldlab Evenementen is een samenwerking tussen verschillende organisaties in de evenementenbranche en vier ministeries. De afgelopen maanden zijn er 24 testevenementen gehouden waarbij 60.000 bezoekers waren, onder meer een interland van het Nederlands elftal, een festival in Biddinghuizen en verschillende bijeenkomsten in theaters, poppodia en congrescentra. Ook het songfestival in Rotterdam was een Fieldlab. Het 538 Koningsdagfestival werd afgelast.

Bij de experimenten moest het publiek zich vooraf en achteraf laten testen. Lang niet iedereen bleek de achteraf-test ook te doen. Tijdens de evenementen hoefde het publiek zich niet aan de 1,5 metermaatregel te houden, de bezoekers werden verdeeld over verschillende bubbels. Het onderzoek was er onder meer op gericht in kaart te brengen waar de bezoekers elkaar vooral tegenkomen en waar de risico's liggen.

Risiconiveau

Volgens Voss wijzen de uitkomsten uit dat er meer mensen naar evenementen kunnen dan tot nu toe door het kabinet wordt toegestaan. ,,Tijdens het hoogste risiconiveau zou dat tot vijftig procent van de capaciteit kunnen. Als het epidemieniveau op zorgelijk staat, zou het zelfs toch tot 100 procent kunnen. Als er goede, specifieke maatregelen worden genomen.”

Dat Fieldlabs Evenementen concludeert dat evenementen veilig zijn te organiseren, is niet verrassend. De vraag waarmee de organisatie aan de slag ging was niet óf de evenementen veilig kunnen worden gehouden, maar vooral hóe dat kan. Het project werd opgezet vanuit de evenementenbranche, maar naast Voss werkten ook andere wetenschappers mee, onder meer van de Universiteit Twente.

Testen, ventilatie, bezoekersstromen

De specifieke maatregelen waarop de onderzoekers duiden, gaan onder meer over toegangstesten, de juiste hoeveelheid ventilatie bij binnenevenementen, het dragen van mondkapjes en de bezoekersstromen bij buitenevenementen. Zo bleken bezoekers van een skybox bij een voetbalwedstrijd langer met verschillende mensen te praten dan de fans in een ‘gewoon’ publieksvak.

Ook werd bezoekers bij een experiment drinken gegeven met fluorescerende druppels erin. Daarna moesten ze meezingen met verschillende liedjes. ,,Daaruit bleek dat de grote druppels vanuit de lucht al snel op de grond vallen. Ze halen de rug van de persoon voor je niet”, stelde Ruud Verdaasdonk van de Universiteit Twente. Bij die test was overigens een beperkt aantal personen aanwezig.

Bas Kolen, TU Delft, stelt dat ‘er ook bij het epidemie-niveau ‘zeer ernstig’ fans bij voetbalwedstrijden kunnen zijn'. Met de juiste maatregelen en met een toegangstest is het risico op besmetting dan volgens de onderzoekers acceptabel. ,,Op je werk loop je meer kans besmet te raken dan op een evenement met van te voren geteste bezoekers.”

Het dragen van mondkapjes is een maatregelen die maar bij sommige evenementen kan helpen. Op de tests bij festival deden veel bezoekers de kapjes direct af.

Geen Testen voor Toegang

Fieldlab Evenementen is een andere organisatie dan Testen voor Toegang. Die laatste organisatie zet een (grote) infrastructuur voor testen op en organiseert zelf geen evenementen. Er was veel te doen over het budget daarvoor: vele honderden miljoenen.

,,Fieldlabs is echt een andere organisatie. We hadden een budget van 3,7 miljoen euro, waarvan het meeste naar onderzoek is gegaan”, stelde programmadirecteur Pieter Lubberts op de persconferentie. Hij vindt dat ‘de politiek’ nu snel een beslissing moet gaan nemen over hoeveel mensen er welkom zijn op festivals deze zomer en congressen en beurzen later dit jaar. Onderzoeker Voss, die lid is van het OMT, zal de resultaten toelichten voor dat team ‘maar er zelf niet over adviseren aan het kabinet'.

Een van de testevenementen was het Eurovisie Songfestival, dat vorige week in Rotterdam werd gehouden. Daar mochten elke avond 3500 toeschouwers aanwezig zijn. Fieldlab wilde aanvankelijk niet zeggen hoeveel bezoekers daar eventueel besmet zijn geraakt. Dat gebeurt nu toch, maar pas over drie weken, als het bron- en contactonderzoek achter de rug is.

