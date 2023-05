Fikse boete voor dierenarts na gerommel met medicijnen en visitebrieven

Meer mensen kunnen huis niet meer betalen en moeten bij vrienden of in auto slapen

De dakloze is allang niet meer de verwarde zwerver achter een winkelwagentje, maar steeds vaker een doorsneeburger die de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt krijgt. Donderdag vindt een conferentie plaats waarbij oplossingen hiervoor worden gepitcht. ,,Deze dakloosheid is niet met zorg op te lossen, het is een huisvestingsprobleem.”