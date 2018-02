Fikse boete voor eigenaar van hond die ree doodbeet

30.000 steun­be­tui­gin­gen voor in elkaar geslagen Danny (67)

21:41 Arnhemmer Danny Daams, die vorige week zondag op de parkeerplaats voor zijn flat in elkaar werd geslagen, heeft steunbetuigingen van over de hele wereld gekregen. ,,Via Facebook heb ik 30.000 reacties gehad. Syrië, Zuid-Afrika, Thailand, Amerika, overal kwamen de berichten vandaan'', zegt Daams.