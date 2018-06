Fikse wateroverlast in het zuiden van het land

Het KNMI gaf eerder vandaag al code geel af voor Limburg en Noord-Brabant. Daar trekken momenteel enkele stevige onweersbuien over, plaatselijk met veel neerslag in korte tijd, hagel en windstoten.



Bij de plaatselijke brandweerkorpsen komen veel meldingen binnen van ondergelopen straten en kelders. Zo liepen in de Brabantse plaatsen Nuenen, Helmond en Mierlo hele straten onder water. Eerder kregen het Limburgse Venray en Horst het al zwaar te verduren met flinke hoeveelheden regen. Vanwege het slechte weer is de derde dag van de avondvierdaagse in Den Bosch afgelast.