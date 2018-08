'Filmers op de A58: stomzinnigheid in het kwadraat'

Canal Parade zonder grote incidenten 'rustig' verlopen

4 augustus De jaarlijkse Canal Parade door de Amsterdamse grachten is vandaag zonder ongelukken of incidenten verlopen. De politie heeft één aanhouding verricht in verband met de mishandeling van een beveiliger. ,,Verder is alles rustig verlopen", zei een woordvoerster van de politie.