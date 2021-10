Flatbewoners leven tussen schimmel en ratten in putlucht voor 714,59 euro per maand: ‘Ik word er ziek van’

Lucht van een baggerput

De Delftse strijdt al sinds haar komst in 2017 voor een beter leefklimaat in het gebouw. ,,Het probleem is, dat je niet zomaar iets anders kunt krijgen. Anders was ik hier al lang vertrokken. Dat geldt trouwens ook voor bijna alle andere mensen in de flat”, klinkt het somber. Een rondje door ‘de reiger’ laat niets te raden over.