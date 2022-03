Florian bedreigde burgemeester, vier jaar later is kans groot dat hij raadslid wordt: ‘Heel ongemakkelijk’

Verklarin­gen in moorddos­sier Peter R. Vries mogen anoniem blijven

De verklaringen van 88 ooggetuigen, politiemensen en deskundigen in het strafdossier over de moord op Peter R. de Vries mogen anoniem blijven. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdag bepaald. De advocaten van een van de twee verdachten in de zaak vonden dat zij door de anonimisering hun betrouwbaarheid niet konden beoordelen.

15:36