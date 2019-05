FNV: Ook woensdag acties op Schiphol

De vakbond zegt met de acties te willen afdwingen dat werkenden op tijd kunnen stoppen met werken. Zo wil de vakbond dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar en dat de boete op eerder stoppen met werken van tafel gaat.



Ook wil FNV dat pensioenen met de inflatie meegroeien. Dat is nu bij veel fondsen al jaren niet gebeurd. Als er niets gebeurt, dreigen er vanaf 2020 mogelijk zelfs pensioenkortingen. Een van de acties op Schiphol is een werkonderbreking van 66 minuten tussen 12.30 en 13.36 uur bij Aviaparner (platform) en Swissport (bagage). Ook vindt er de hele dag een werkstaking plaats bij schoonmaakbedrijven, met uitzondering van de vliegtuigschoonmaakbedrijven.



Morgen wordt er ook volop gestaakt. Dan leggen de bonden het openbaar vervoer in het hele land plat. Enige uitzondering is de trein tussen Schiphol en Amsterdam. Die zal blijven rijden. Schiphol vreesde dat de openbare orde in gevaar zou komen als reizigers niet met de trein de luchthaven konden verlaten en spande een kort geding aan. De rechter ging daarin mee; reizigers kunnen onmogelijk alleen via de weg naar en van Schiphol reizen, was het oordeel.