Fons (80) pakt de marathon weer op: ‘Trainen is mijn anti-afbraakpil’

Fons Marres en ik lopen het park van het Nijmeegse Heumensoord in, pal achter de atletiekbaan van Nijmegen Atletiek. Het is dinsdagochtend. Waterig zonnetje, windstil. Perfecte condities voor een ontspannen duurloop. Fons wijst naar het oosten. ,,Een paar kilometer verder ben je in Duitsland.’’



Een grote groep 70-plussers met stokken loopt ons tegemoet. Nordic walkers. Fons is tien jaar ouder en gaat niet met ze mee. Fons gaat hardlopen.



Het lijkt op het eerste gezicht een doodgewone training van twee hardloopgekke mannen, en dat is het ook. Alleen is de man die naast me loopt vorig jaar 80 jaar geworden. Dat zet de versnelling die hij inzet in een bijzonder daglicht. Hij is ook beter in vorm dan ik. Met een listige aanloop pakt hij het heuveltje dat voor ons opdoemt. Ik klauter er achteraan. Op dinsdag en donderdag traint hij hier met een groepje. ,,Ik zeg alleen af wanneer er een crematie of begrafenis is. En die zijn er op mijn leeftijd nog weleens. Nog een paar jaar doorzetten en dan houdt ook dat op. Dan ben ik oud genoeg om zelf aan de beurt te zijn.’’