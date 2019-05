Foodblogger Susan Aretz en musicalactrice Anouk Maas in De Ochtend Show to go

Foodblogger Susan Aretz is woensdagochtend te gast in De Ochtend Show to go over de campagne Samen tegen Voedselverspilling van het Voedingscentrum. Ook musicalactrice Anouk Maas, die vanaf deze week te zien is in de musical Best of Broadway is in de studio. Presentatoren zijn Anne-Marie Fokkens en Jörgen Raymann.