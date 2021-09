Formule 1 toont zich in Zandvoort als bron van contrast en controverse

‘Als je wilt, kun je je hier elke dag laten doodrijden’; jongeren gebruiken dit bedrijven­ter­rein als illegaal racecir­cuit

31 augustus HUISSEN/ BEMMEL/ OOSTERHOUT - Het gebeurt onregelmatig en in verschillende samenstellingen: straatraces. ,,Dan weer op vrijdag én zondag in één weekend, dan weer twee maanden niets”, zeggen drie personen wonen of werken op bedrijventerrein NextGarden, waar afgelopen zondagmiddag een zwaargewonde viel.