Fors meer nieuwe coronagevallen: 58.301 besmettingen

Opnieuw neemt het aantal nieuwe coronagevallen fors toe. Afgelopen etmaal zijn er 58.301 besmettingen vastgesteld en geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste aantal in twee weken tijd. Ook het gemiddelde loopt daardoor op. Carnavalsvierders, terugkerende wintersporters en de grootscheepse coronaversoepelingen lijken de oorzaak te zijn van de stijging .

De overheid hield er al rekening mee dat de versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus. Daarom krijgen risicogroepen vanaf vrijdag opnieuw een boosterprik.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 270.061 positieve coronatests. Dat komt neer op gemiddeld 38.580 gevallen per dag. Het gemiddelde stijgt voor de derde dag op rij en is sinds maandag met meer dan 10 procent gestegen.

Coronavrij

In Amsterdam kwamen afgelopen dag 2670 nieuwe gevallen aan het licht. Rotterdam had 1559 positieve tests en Utrecht 1429. Daarna volgen Groningen (1241), Breda (1187), Den Haag (1142) en Den Bosch (1054). Het lommerrijke villadorp Rozendaal, onder de rook van Arnhem, is de enige gemeente zonder positieve tests. De laatste keer dat een gemeente buiten de Waddeneilanden, op het vasteland dus, coronavrij bleef, was op 25 januari.

Het aantal gemelde sterfgevallen daalt juist. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat acht mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Het gaat om twee inwoners van Eindhoven, en verder om mensen uit Amsterdam, Breda, Zaanstad, Middelburg, Laarbeek en Renkum. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

Het totale aantal positieve tests is donderdag gestegen tot boven de 6,5 miljoen. Sinds het begin van de epidemie zijn zeker 21.589 mensen overleden aan de gevolgen van de besmetting. De werkelijke aantallen liggen hoger.

Bevrijdingsfeest

Carnaval voelde dit jaar voor veel mensen in het zuiden als een bevrijdingsfeest. Het feest viel ongeveer samen met de grootscheepse coronaversoepelingen. Door het (bijna) wegvallen van de coronapas en normale openingstijden konden cafés weer op honderd procent draaien. Bezoekers mochten weer dansen, zonder aan de anderhalve meter te hoeven denken. En mondkapjes waren ook bijna nergens meer zichtbaar.

,,Het is natuurlijk naïef om te denken dat mensen thuis zouden blijven, na de versoepelingen”, liet woordvoerster van Veiligheidsregio Midden-West-Brabant Marieke Van Wijk eerder weten. ,,We hebben geprobeerd om de besmettingen te beperken door grote evenementen en optochten af te gelasten. Maar uiteindelijk staan mensen toch wel dicht op elkaar, dat is niet tegen te houden.”

Ook wintersporters komen terug van hun vakanties met corona als souvenir. In het noorden van het land is een stijging van het aantal gemaakte testafspraken te zien. Dat is al zo sinds zondag. ,,Het zijn voornamelijk reizigers die terugkomen’’, zegt een GGD-woordvoerder over de toename van het aantal tests.

Ziekenhuizen iets minder druk

De corona-afdelingen van ziekenhuizen hebben het in de afgelopen dag iets minder druk gekregen. Ze behandelen momenteel 1411 mensen met corona. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 34 ziekenhuisbedden vrijgekomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1256 mensen bij wie een coronabesmetting is vastgesteld. Dat aantal gaat de laatste week flink heen en weer. De intensive cares zorgen voor 155 coronapatiënten. Dat aantal is de laatste weken redelijk stabiel, het schommelt tussen 150 en 175.

Stijgt voor het eerst in bijna twee weken

De daling in de afgelopen dag komt doordat meer mensen het ziekenhuis hebben verlaten dan er zijn binnengekomen, maar de instroom neemt wel toe. In de afgelopen dag hebben ziekenhuizen 193 mensen met corona opgenomen. In de afgelopen week belandden gemiddeld 152 mensen per dag in een ziekenhuis. Dat gemiddelde stijgt voor het eerst in bijna twee weken.

Onder de opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus zijn ook mensen die om een andere reden in het ziekenhuis zijn beland. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met hartproblemen of buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt toevallig dat ze positief zijn. Anderen zijn opgenomen vanwege coronaklachten, of omdat de coronabesmetting een andere aandoening erger heeft gemaakt. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét en degene die vanwege corona zijn opgenomen.

Stuk minder coronatests voor toegang gepland dan vorig weekend Voor komend weekend staan een stuk minder coronatests gepland bij commerciële aanbieders dan rond hetzelfde tijdstip een week geleden. Volgens Stichting Open Nederland (SON), die het testen voor toegang tot grote evenementen organiseert, waren vanochtend bijna 30.000 afspraken gemaakt. Vorige week rond hetzelfde tijdstip stond dat aantal op bijna 150.000 afspraken. Deze week zijn het er voor vrijdag 11.000, voor zaterdag 16.000 en voor zondag iets meer dan 2000. “De ervaring leert wel dat mensen hun testafspraak doorgaans kort van te voren boeken”, aldus een woordvoerder van SON, “dus dit aantal zal naar verwachting nog verder oplopen vrijdag en zaterdag.” Sinds een week is het coronatoegangsbewijs alleen nog nodig voor toegang tot evenementen binnen, met meer dan vijfhonderd bezoekers zonder vaste zitplaats. In de praktijk gaat dat om grote feesten in nachtclubs, of bijvoorbeeld grote concerten. Iedereen die daar naar binnen wil, heeft een negatieve testuitslag nodig, gevaccineerd of niet. Carnavalsfeesten Vorige week werden uiteindelijk in totaal 372.000 testafspraken gemaakt. Met name in het weekend werden veel tests geboekt voor grote binnenevenementen, waaronder een aantal carnavalsfeesten. Een verklaring voor het lagere aantal afspraken deze week kan de woordvoerder van SON niet geven. ,,We zullen maandag zien hoeveel testen het uiteindelijk worden. Vorige week hadden we wel meer boekingen van tevoren vanwege carnaval.” Eerder gaven een aantal commerciële aanbieders al aan te verwachten dat het aantal coronatests voor toegang zou afnemen nu een negatieve testuitslag bijna nergens meer nodig is. Het is volgens SON nog te vroeg om te zeggen of er genoeg testlocaties over blijven om te zorgen dat iedereen in Nederland binnen een halfuur reizen een test kan laten afnemen. Op dit moment zijn er nog steeds ongeveer negenhonderd locaties open, aldus de woordvoerder.