Fors minder aangiften fietsdiefstal

Dat blijkt uit politiecijfers die LocalFocus van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) ontving. De stichting vermoedt dat de drempel om aangifte te doen hoger is, omdat het sinds juni 2016 verplicht is om daarvoor met DigiD in te loggen.



Politiebonden bevestigen dat DigiD een drempel vormt. Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond NPB: ,,Politiemedewerkers geven aan dat er een vermindering is. Mensen denken halverwege: ja dag, dat is me teveel gedoe.'' Gerrit van de Kamp van bond ACP: ,,Zeker bij ‘oude barrels’ hebben mensen geen zin in die rompslomp.''



De politie denkt niet dat DigiD-aangifte zoveel invloed heeft. ,,Vrijwel iedereen heeft zo'n code, omdat je die ook voor andere zaken nodig hebt", aldus een politiewoordvoerder. ,,Er is maar een heel kleine groep die hierdoor afvalt, bijvoorbeeld toeristen."